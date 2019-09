© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma espugna il Dall'Ara grazie al gol allo scadere di Edin Dzeko. Questo il commento nel post-partita di Paulo Fonseca, affidato ai microfoni di Radio Rai: "Meglio la Roma o il mio italiano? Penso sia meglio la Roma (ride, ndr). Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo dominato. Vero che il Bologna è un'ottima squadra, penso che abbiamo fatto una partita con coraggio. Abbiamo creato molte occasioni per segnare. Ci siamo detti che se vogliamo stare in alto dobbiamo giocare in trasferta come in casa. I giocatori hanno dimostrato carattere, per questo sono felice. Sto lavorando per migliorare la difesa, ma oggi penso che la squadra sia stata solida. Solo in un'occasione il Bologna ha creato una situazione chiara da gol. Stiamo imparando, stiamo lavorando per migliorare".