Roma, Fonseca: "Vogliamo prevenire infortuni, ma alcuni sono casuali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di oggi ha parlato anche dei tanti infortuni che stanno complicando la stagione della sua squadra: "Non parlerò dettagliatamente di ciascun infortunio. La questione è che stiamo facendo tutto il possibile per prevenirli, c’è una politica molto rigorosa da parte del club, rispettosa di parametri scientifici. L’infortunio più frequente è quello tibiale e per fortuna ce ne abbiamo avuto un caso solo. Purtroppo ci sono state tante ricadute e ci sono stati infortuni casuali, come Zappacosta, Pellegrini e Bouah che sono capitati casualmente. Noi stiamo lavorando per prevenire infortuni, è una cosa che succede alle squadre che giocano con frequenza. Se si verifica questo, tutti i grandi club europei lavorano male? Oppure la sequenza di partite ravvicinate è adeguata a un professionista? Tutto ciò si verifica non solo alla Roma, dove l’attenzione mediatica è forte, ma in tutti i club impegnati in Europa”.