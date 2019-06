Roma, Fonseca vuole Fred del Manchester United

© foto di Federico Gaetano

La nuova Roma di Paulo Fonseca è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Il manager portoghese, scrive 'Il Romanista', è alla ricerca di un numero calciatore di esperienza internazionale e ha chiesto alla dirigenza il brasiliano Fred, che ha già allenato allo Shakhtar.

Classe '93, un anno fa passò dal club ucraino al Manchester United per 60 milioni di euro: un'avventura fallimentare, con la società inglese che adesso potrebbe cederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.