Roma, Fonseca vuole uno fra El Shaarawy e Bernard per l'attacco

In attesa di conoscere chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma, il club giallorosso pensa già al mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il tecnico Paulo Fonseca vuole un rinforzo in attacco ed i principali candidati sono due: la primo nome è quello di Stephan El Shaarawy, che da tempo spinge per tornare in giallorosso, l'altro obiettivo è Bernard, brasiliano classe '92 dell'Everton.