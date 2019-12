© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Under ma non solo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, un altro turco si prepara a lasciare Roma, solo temporaneamente: si tratta del difensore Mert Cetin, acquistato in estate dal Genclelbirligi e valorizzato da Fonseca. La società crede nell’investimento e in quest’ottica ritiene sia saggio mandarlo a fare esperienza in un’altra squadra italiana che gli possa garantire un buon numero di partite nel girone di ritorno. Petrachi si sta impegnando con il procuratore per cercare una destinazione funzionale al piano.