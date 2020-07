Roma, Fonseca: "Zaniolo è importante per noi. Con lui non c'è nessun problema"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa delle voci relative a qualche problema con Zaniolo: "Non è stato mai un problema, non ci sono problemi con Zaniolo. E' entrato anche contro la SPAL e lo ha fatto bene. E' un giocatore importante per la Roma che deve recuperare la condizione perché dopo sei mesi non è al top ma è importante giocare questi minuti".

Clicca sul link per guardare il video!