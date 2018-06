Roma forza 4. Per un nuovo ciclo o per dare l'assalto allo Scudetto?

Ante Coric, Ivan Marcano, Bryan Cristante e Justin Kluivert. Ad oggi, 12 giugno 2018, non c'è dubbio che la Roma sia la squadra di Serie A che s'è mossa meglio sul mercato. Monchi sta dando vita a un profondo restyling in pieno stile Siviglia, portando avanti una campagna acquisti tambureggiante che ha visto la Capitale accogliere con sempre maggiore euforia i suoi volti nuovi. Uno dopo l'altro.

Marcano è la classica occasione di mercato, l'ingaggio a parametro zero di un difensore di sicuro affidamento. Gli altri acquisti vanno invece tutti in un unica direzione: giovani prospetti che - chi più, chi meno - hanno già dimostrato di poter competere ad alti livelli e che nelle speranze della Roma potranno consacrarsi come stelle internazionali di primissimo livello proprio nella Capitale.

Un progetto interessante, che ci consegna una Roma intenzionata a costruire un progetto a lungo termine. Da capire adesso se i nuovi acquisti saranno calciatori in più, da aggiungere alle certezze che già sono in rosa, o i loro sostituti. Se Kluivert e Cristante si aggiungono a El Shaarawy e Nainggolan o se prenderanno subito il loro posto. Nel primo caso, la Roma diventerebbe seria candidata per lo Scudetto nella prossima stagione.