Roma, Frattesi verso il riacquisto. Al Sassuolo andranno 15 milioni

vedi letture

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come la Roma potesse esercitare la clausola per il riacquisto di Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo oggi in prestito all’Empoli, entro il 30 giugno 2020. Una ipotesi, questa, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società giallorossa avrebbe deciso di concretizzare. Per Frattesi, dunque, si va verso il ritorno nella Capitale, con il Sassuolo che incasserà 15 milioni di euro come pattuito al momento della stipula del contratto nel 2017 con diritto di riacquisto a favore dei capitolini.