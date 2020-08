Roma, Friedkin a Londra nel fine settimana per concludere l'acquisizione del club

Giorni decisivi per il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Nel fine settimana, il nuovo proprietario del club sarà a Londra per completare la prima parte dell'acquisizione del club a Londra, dove la Roma ha un ufficio vicino al quartiere Chelsea.

Parte dei documenti, riporta 'Romapress', verranno vidimati nel Regno Unito e poi il gruppo si sposterà a Roma per finalizzare l'acquisizione. Il closing nella Capitale è ufficialmente previsto per lunedì 17 agosto.