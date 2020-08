Roma, Friedkin chiama Fonseca per la conferma: "Insieme a lungo per vincere"

Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo che nelle scorse ore si erano rincorse notizie in merito a un possibile approdo a Roma di Rangnick, il nuovo proprietario giallorosso Friedkin ha video chiamato il tecnico Fonseca per confermarlo personalmente oltre che per consengargli un messaggio di unità di intenti che fino a questo momento era mancato. Il senso del discorso è stato: speriamo di cominciare insieme un lungo percorso vincente che ci porterà lontano. La sensazione è che la rivoluzione americana sarà dolce, a meno che le voci sul tedesco non abbiano del fondamento. Perché a quel punto, tutto potrebbe cambiare rapidamente.