Roma-Friedkin, ci siamo: entro mercoledì la firma sui contratti preliminari di acquisto

Finalmente ci siamo, in casa Roma è la settimana della verità. Dopo la due diligence, negli Stati Uniti si lavora ininterrottamente per stilare i 12 contratti delle 12 società di Pallotta e anche per formalizzare l'offerta di acquisto di Friedkin, che dovrebbe aggirarsi alla fine sui 720 milioni con una serie di clausole.

Entro tre giorni la firma - Entro mercoledì, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, dovrebbe così arrivare la firma dei contratti preliminari per il passaggio della società capitolina dal consorzio di James Pallotta al gruppo capeggiato da Dan Friedkin. La svolta, insomma, sembra davvero a un passo: per i giallorossi di oggi, ma soprattutto per quelli di domani.