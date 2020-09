Roma, Friedkin e la discontinuità post Pallotta: affitterà due appartamenti nella capitale

James Pallotta ormai è solo un ricordo in casa Roma, anche nel modus operandi del nuovo proprietario Dan Friedkin, che ha deciso di vivere in modo decisamente diverso la città e la presidenza rispetto al suo predecessore. Il nuovo proprietario ha deciso di affittare due appartamenti in città (uno per il figlio Ryan che resterà in pianta stabile in Italia) e di non affidarsi agli alberghi, anche per dare un senso di presenza più stabile, necessaria per migliorare anche il rapporto tra la società e l'ambiente, oltre che per seguire da vicino tutte le vicende romaniste. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.