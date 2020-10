Roma, Friedkin incontra Zaniolo: "Tornerai più forte di prima". E il rinnovo è a un passo

Sky Sport riporta un retroscena interessante con protagonista Nicolò Zaniolo. Secondo l'emittente satellitare, il fantasista della Roma ha incontrato in gran segreto il nuovo proprietario Dan Friedkin, pronto a spronarlo per il recupero dopo il secondo infortunio al ginocchio: "Tornerai più forte di prima". Una carica di fiducia e di entusiasmo per un lungo percorso che riporterà in campo il giocatore non prima della prossima primavera.

Friedkin ha poi rassicurato Zaniolo sul rinnovo del contratto, che arriverà molto presto. Si aspetta solo la nomina del nuovo direttore sportivo prima di mettere nero su bianco un accordo già definito nelle passate settimane.