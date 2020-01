L'imprenditore Dan Friedkin non è allo stadio a Torino. Il produttore cinematografico statunitense, in trattativa con James Pallotta per l'acquisizione della Roma, non è presente all'Allianz Stadium per assistere alla sfida dei giallorossi contro la Juventus valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

