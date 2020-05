Roma-Friedkin, non è finita ma il club si svaluta. Dopo l’estate si potrà riprendere

vedi letture

“Eppur si muove”, disse Galileo Galilei sul moto della terra. Lo stesso si può affermare anche per la trattativa tra la Roma e Dan Friedkin. La conferma arriva direttamente dalla relazione semestrale aggiornata al 31 dicembre 2019 approvata e pubblicata il 29 aprile sul sito del club giallorosso. “Nel caso in cui i contatti in corso, attualmente rallentati per effetto della diffusione del virus Covid-19, si concretizzassero, i fabbisogni finanziari e patrimoniali del Gruppo verrebbero coperti, successivamente al perfezionamento dell’Operazione, da apporti di risorse del suddetto investitore“ si legge nella nota ufficiale del club. Dunque operazione ancora i piedi nonostante il coronavirus l’abbia frenata proprio sul più bello. Pallotta e Friedkin, infatti, avevano trovato a inizio marzo un accordo con una cifra vicina ai 720 milioni di euro. Valutazione maturata dopo la chiusura della due diligence delle 12 società interessate nel passaggio di proprietà.

E’ chiaro, però, che adesso servirà un nuovo accordo perché la Roma non potrà avere lo stesso valore, soprattuto se il campionato non dovesse riprendere. Abbassare il prezzo per Pallotta potrebbe essere l’unica soluzione, anche se rischierebbe di veder dimezzata, se non azzerata, la sua plusvalenza (inizialmente di novanta milioni). Altre strade potrebbero portare invece Friedkin a detenere una quota di maggioranza, ma non dell’80% come precedentemente stabilito. La volontà del magnate texano resta comunque quella di concludere l’affare nella speranza che anche l’economia americana riparta al più presto. Friedkin, come il resto del Texas repubblicano, spingono per ripartire e il CEO del gruppo, Marc Watts, fa anche parte della task force governativa per la ripartenza. I contatti con la Roma restano continui e probabilmente dopo l’estate saranno più frequenti per cercare un nuovo deal.