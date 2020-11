Roma, Friedkin poco convinti dallo stadio a Tor di Valle. Ipotesi Flaminio o Tor Vergata

Cambio di programma per lo stadio di Roma e nello specifico della Roma. Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Tempo, i Friedkin, poco convinti dal progetto di Tor di Valle e soprattutto dai suoi costi, starebbero valutando altre soluzioni. Due, in particolare: la prima porterebbe alla ristrutturazione dello stadio Flaminio, aiutati dall’approvazione dell’emendamento salva-stadi nel recente DL Semplificazioni, che aiuterà a livello burocratico. La seconda porta invece sempre alla costruzione di uno stadio da zero, ma in questo caso a Tor Vergata, in collaborazione con il noto costruttore Caltagirone.