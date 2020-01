Roma, Friedkin potrebbe diventare il nuovo presidente entro febbraio

Fonte: vocegiallorossa.it

Come riportato da Radio Radio, Dan Friedkin potrebbe diventare a breve il nuovo presidente giallorosso. Dopo mesi di trattative, sembra ormai che sia tutto pronto per la chiusura dell'affare. Nello specifico, Friedkin potrebbe subentrare a James Pallotta, rilevando le quote di maggioranza del club, entro la fine del mese di febbraio.