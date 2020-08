Roma, Friedkin pronto a mettersi al lavoro: rinnovo di un anno per Fienga

Dan Friedkin è pronto ad entrare nella Roma. Il nuovo proprietario giallorosso sarà presto operativo con il closing fissato per il 17 agosto. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’imprenditore americano sta cercando di avvicinarsi ad un mondo tutto nuovo per lui in punta di piedi. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con il presidente del CONI Giovanni Malagò e con il presidente juventino Andrea Agnelli proprio per informarsi sul business che avrebbe dovuto gestire.

Fienga rimane - Ci saranno tanti cambi dirigenziali ma non nel ruolo di amministratore delegato. Guido Fienga infatti sarà sempre il CEO giallorosso. Il dirigente, come prevede lo statuto, rassegnerà le dimissioni nel momento del closing ma Friedkin le respingerà e gli offrirà un rinnovo di contratto di un anno che partirà da ottobre.