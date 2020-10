Roma, Friedkin stringe per il nuovo ds: De Sanctis resterà nel club ma cambierà ruolo

vedi letture

A giorni la Roma potrebbe annunciare il nuovo direttore sportivo. In attesa di conoscere il futuro di Paratici, che potrebbe essere svelato giovedì all'assemblea dei soci, restano in corsa i nomi di Rangnick e Campos, oltre a quelli di Orta del Leeds e di Emenalo, ex Chelsea. Dopo la decisione, verrà preso in considerazione anche il futuro di Morgan De Sanctis, che seppure inviso a parte della tifoseria, è stimatissimo dai nuovi proprietari pronti a trattenerlo ponendolo al fianco di Bruno Conti come responsabile del vivaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.