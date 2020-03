Roma, Friedkin studia il taglio degli ingaggi: 30 milioni recuperabili dalle cessioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il ritardo della firma del passaggio di proprietà, il prossimo presidente della Roma Dan Friedkin sta già studiando quale strategia portare avanti in sede di mercato in vista della prossima estate. Il primo obiettivo sarà quello di ridurre il monte ingaggi attraverso la cessione di sei giocatori che attualmente pesano sulle casse societarie. Pastore, che guadagna 4,1 milioni a stagione, dovrà trovarsi una nuova squadra insieme a Steven Nzonzi, attualmente in prestito al Rennes ma con un accordo da 3,1 milioni a stagione. Anche Perotti e Fazio, che guadagnano rispettivamente 3 e 2,5 milioni a stagione, potrebbero tornare in Sudamerica con il Boca Juniors pronti ad accoglierli. Ingine Juan Jesus (2,2 milioni a stagione) e Karsdorp (2 milioni), verranno ceduti senza ripensamenti. Un taglio che permetterebbe alla Roma di risparmiare 17,3 milioni netti e dunque circa 30 milioni lordi.