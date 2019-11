Roma, Friedkin torna a Natale: la trattativa per la cessione va avanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dan Friedkin tornerà a Roma a Natale. Lo scrive Il Messaggero, che fa il punto sulla trattativa per la cessione della Roma. Il magnate statunitense avrebbe salutato così i tuoi interlocutori nella negoziazione, che procede. Friedkin, spiega il quotidiano, è sempre più convinto. A differenza di Pallotta, che invece non avrebbe in programma viaggi verso la Capitale: l'attuale patron, spiega il quotidiano, è sempre più disamorato visto il deteriorarsi del rapporto con la piazza e sarebbe pronto, a patto ovviamente di trovare l'accordo, a farsi da parte.