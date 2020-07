Roma, Friedkin torna all'attacco: 490 milioni cash più 85 di aumento di capitale

Friedkin torna all'attacco per la Roma. Potrebbe essere l'ultima offerta quella dell'imprenditore texano, interessato a rilevare il club giallorosso. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, le condizioni potrebbero essere leggermente differenti con 490 milioni come offerta, più 85 nelle casse del club come aumento di capitale, tutti cash e senza condizioni.

Dieci giorni - Il tempo per valutare la nuova proposta da parte di Pallotta, si legge sul quotidiano, dovrebbero essere di dieci giorni anche se i dubbi che l'affare possa concludersi con una fumata bianca sarebbero diversi. A far nascere tutte queste perplessità sarebbe l'offerta che non dovrebbe essere sufficiente per convincere James Pallotta a passare la mano.