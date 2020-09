Roma, Friedkin vuole accelerare ma il mercato resta in stand by. Tutto passa da Dzeko

vedi letture

Qualcosa si muove, ma non con la velocità che vorrebbe Fonseca. A 15 giorni dallo start del campionato, infatti, il tecnico portoghese si trova a lavorare senza 13 giocatori per colpa delle nazionali più altri 4 assenti a causa del Covid (Mirante, Peres, Carles Perez e Kluivert). Anche il mercato, fino a questo momento, non ha regalato al mister i giocatori che mancano. La difesa, in particolare, è il reparto che preoccupa di più. Se la volontà è quella di continuare a giocare a tre, ad oggi Fonseca può contare su due soli centrali: Mancini e Ibanez. Per Smalling ci sono stati passi avanti, ma solo dopo l’ufficialità di Schick al Bayer Leverkusen potrà sbloccarsi definitivamente l’affare.

Il resto del mercato, invece, è poi legato a Dzeko. La Roma non farà muro qualora il bosniaco decidesse di lasciare, ma dopo la chiamata di Pirlo al centravanti, la società bianconera sembrerebbe aver virato con forza su Suarez. Lo stallo per Edin (cercato anche dall’Inter), però, blocca le altre mosse in entrata dei giallorossi. Fienga vuole infatti sistemare prima la questione del centravanti e poi pensare al resto (almeno un altro centrale oltre Smalling e un esterno destro). Il preferito per sostituire Dzeko è Milik. Con il Napoli la Roma sta lavorando sulla base cash oltre alla contropartita e se dovesse continuare l’ostruzionismo di De Laurentiis, i giallorossi potrebbero andare su Piatek. Da definire poi ci sarà la situazione di Florenzi. A oggi, visto il caso di Covid di Bruno Peres e Santon in uscita, è lui il titolare alla prima giornata con il Verona. Una cosa, però, è certa la nuova Roma di Friedkin ha bisogno di accelerare e anche per questo Dan e Ryan, come annunciato nella loro prima intervista, cercheranno di essere nella Capitale quanto prima. C’è molto su cui lavorare e un regalo ai tifosi vorrebbero farlo: si chiama Milik e servirebbe per lanciare un messaggio a tutte le altre concorrenti nella corsa alla prossima Champions League.