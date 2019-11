Roma, Friedkin vuole aumento di capitale: 130 milioni più 600 a Pallotta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Friedkin sta pensando di prendere la Roma. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport che dice che il texano tornerà a dicembre, con l'intenzione di chiudere entro Natale, al massimo a inizio 2020. Sarebbe un ok per l'aumento di capitale da 150 milioni di euro, con l'imprenditore che ne verserebbe 130 e poi andrebbe all'assalto del club con circa 600 milioni: 272 di debito e 80 spesi da Pallotta per i progetti dello stadio.