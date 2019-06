Roma, fuga per la vittoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha chiuso da poco l’ottava stagione con la proprietà americana e i numeri sono abbastanza chiari: 4 gli accessi in Champions League e 3 le volte in cui è arrivata sul secondo gradino più alto del podio, ma con 7 allenatori diversi e nessun trofeo messo in bacheca. L’ultimo anno, invece, per i tifosi giallorossi è stato un autentico calvario tra figuracce in Coppa Italia, l’addio di Daniele De Rossi e un sesto posto che, senza esclusione del Milan dalle coppe internazionali, equivale ai preliminari dell’Europa League. Il malcontento è tanto e non solo in città, ma anche a Trigoria.

FUGA DI CERVELLI - La Roma si appresta all’ennesima rivoluzione a stelle e strisce. Molti “senatori” della squadra hanno le valige in mano. Il primo è Dzeko. In una recente intervista ha dichiarato di aver come rammarico il non essere riuscito a vincere nulla nelle quattro stagioni in giallorosso e la bozza d’accordo con l’Inter per il prossimo anno ne è la prova. In nerazzurro ora c’è Conte e le chance di alzare qualche trofeo aumentano. Discorso simile si può fare per Manolas sul quale pende anche una clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Il greco ha sempre elogiato la vita nella Capitale, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. In Premier League ha diversi estimatori e in Italia la Juventus rimane vigile sulla situazione di un calciatore all’alba dei 28 anni e con tanta voglia di vincere. Poi attenzione a Under e Zaniolo, giovani di belle speranze, seguiti da mezz’Europa. Insomma le tentazioni sono molte per i calciatori più talentuosi della rosa e la storia recente insegna. Per vincere bisogna uscire dal Raccordo. Emerson Palmieri, Rudiger, Salah e Alisson sono state alcune delle ultime cessioni fatte e nell’ordine hanno vinto Europa League (i primi due) e Champions (ultimi due) nell’ultima stagione. Dunque “scappare” da Trigoria per alzare dei titoli è il messaggio che arriva. Sintomo di un appeal che non ha raggiunto i livelli auspicati.

RIFIUTI - Lo hanno certificato anche i “no” di Gasperini e Conte. Quest’ultimo poi è stato abbastanza chiaro: “Oggi non ci sono le condizioni per allenare la Roma”. Verità combaciata con la firma per l’Inter e le tante difficoltà del club giallorosso nel trovare un allenatore per la prossima stagione. Se il regista del film Roma fosse John Huston lo chiamerebbe “Fuga per la vittoria” come la sua celebre pellicola del 1981. L’ambientazione potrebbe rimanere la stessa: l’Ucraina. Paese dal quale potrebbe arrivare il nuovo tecnico giallorosso. In queste ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Fonseca dello Shakhtar Donetsk, ma attenzione anche a De Zerbi. Questi gli ultimi due nomi di un casting che con il tempo ha visto defilarsi anche Sarri e Giampaolo. Insomma, i provini continuano ma il vero obiettivo sarà cambiare la percezione che si ha della Roma.