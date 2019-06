Roma, fumata bianca in arrivo per Manolas al Napoli

Come riportato da Il Romanista, il difensore Kostas Manolas sta firmando in questi minuti con il Napoli. Il greco lascerà dunque la Roma per cominciare una nuova avventura.

Da Montecarlo arriva la fumata bianca. #Manolas sta firmando in questi minuti con il @sscnapoli. La @OfficialASRoma perde un grande difensore, sostituirlo non sarà facile — Daniele Lo Monaco (@DanieleLoMonaco) 30 giugno 2019