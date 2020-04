Roma, fumata bianca per il taglio degli stipendi: Dzeko rinuncerà a 500mila euro

vedi letture

La Roma è vicina ad annunciare l'accordo per il taglio degli stipendi dopo le riunioni in video chat dei calciatori con l'amministratore delegato Guido Fienga. La proposta iniziale del club era quella di un taglio totale dell'ingaggio per il mese di marzo, come la Juventus per intendersi, mentre la risposta dei calciatori è stata quella di tagliare il 60% della mensilità. Alla fine le parti si troveranno a metà, con i giallorossi che dovrebbero rinunciare all'80% dello stipendio di marzo, permettendo al club di risparmiare circa 9,5 milioni di euro. Il solo Dzeko, giocatore che guadagna di più in rosa, rinuncerà a 500mila euro. Nell'intesa sono presenti anche dirigenti e staff tecnico con in testa Fonseca, mentre non riguarderà i giocatori della Primavera e Fuzato, terzo portiere che ha il contratto simile ai più pagati tra i giovani. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.