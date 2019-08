Roma, fumata bianca per Kalinic: i dettagli dell'accordo con l'Atletico

Nikola Kalinic sbarcherà nella Capitale nella giornata di domani. Come riporta il quotidiano spagnolo 'AS', il giocatore croato quest'oggi ha interrotto in anticipo la seduta di allenamento con l'Atletico Madrid dopo aver saputo della chiusura della trattativa con la Roma. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso a 2.5 milioni di euro e diritto di riscatto già fissato a nove milioni di euro.