Roma, furia Pallotta: voleva il ritiro immediato per la squadra, stop di Baldini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perdere contro la SPAL, in casa, con una prestazione tremenda, non è proprio andato giù a James Pallotta, furibondo dopo la figuraccia della sua Roma. Come riporta il Corriere dello Sport c'è stato un colloquio telefonico con Baldini e il patron giallorosso avrebbe voluto che la squadra si chiudesse subito in un ritiro immediato. Il dirigente, invece, ha convinto il suo presidente a prendersi un po' di tempo e ragionare a freddo. Anche sulla situazione di Eusebio Di Francesco e Monchi, il cui futuro è legato a doppio filo.