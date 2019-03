Robin Olsen in discussione anche a Roma, dopo le parere esibite a livello internazionale con la maglia della Svezia. Se per il futuro è uno dei possibili partenti da Trigoria , nell'immediato potrebbe seguire la partita dalla panchina. Contro il Napoli, riporta Il Messaggero, Ranieri starebbe pensando di schierare Antonio Mirante come titolare per ridare tranquillità al reparto difensivo dopo le critiche degli ultimi tempi. Da qui a domenica, comunque, il tecnico giallorosso avrà un confronto con il suo estremo difensore.