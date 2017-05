© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Argomento futuro in stand-by per Radja Nainggolan, centrocampista della Roma accostato a diversi club nel corso delle ultime settimane. Il Messaggero in edicola scrive che la società giallorossa potrebbe pensare alla cessione dell'ex Cagliari qualora dovesse arrivare un'offerta shock. Non è dunque da escludere la cessione del centrocampista, riporta il quotidiano, anche considerando i suoi 29 anni.