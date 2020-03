Roma, futuro spuntato: la prima missione di mercato di Friedkin sarà ricostruire l'attacco

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'attacco della Roma, che si sta risvegliando nelle ultime settimane, potrebbe essere quasi azzerato nel corso della prossima estate. Per motivi contrattuali, certi di restare ci sono solo Edin Dzeko e Carles Perez mentre gli altri, per un motivo o per un altro, potrebbero dire addio. Mkhitaryan il cui prestito secco, senza quarto posto, non è certo di conferma. Kalinic tornerà a Madrid mentre Perotti cercherà un addio anticipato. Infine, Kluivert e Under, essendo giocatori il cui costo dei cartellini è stato già ammortizzati, sono gli unici che potrebbero permettere al club di ricavare plusvalenza. La prima missione di Friedkin dunque sarà proprio quello di ricostruire un attacco che rischia di venire smembrato per i motivi di cui sopra.