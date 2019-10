Roma, Fuzato convocato dal Brasile. Fonseca: "Sorpresi anche noi..."

Ha destato non poca sorpresa la notizia della convocazione nella nazionale brasiliana per gli impegni di novembre di Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma. Una notizia che, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, ha commentato anche l'allenatore della Roma Paulo Fonseca: "Siamo stati sorpresi anche noi. Evidentemente è anche compito della nazionale brasiliana conoscere il lavoro di un calciatore. Ho già parlato della bontà del lavoro di Savorani. La sua convocazione è comunque motivo d'orgoglio per noi".

