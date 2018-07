Roma, Fuzato: "Inizia un'avventura incredibile per la mia carriera"

Intervistato da Sky Sport, Gianluigi Buffon - al suo primo giorno di Paris Saint Germain - ha parlato del possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. "Non mi darebbe fastidio che giocasse alla Juventus, contrariamente ai gol in finale di Champions o quello dell'anno scorso....

Buffon: "CR7? Sarei felice. PSG-Juve in finale mi dispiacerebbe"

Livorno, c'è l'intesa con il Catania per l'acquisto di Bogdan

Cosenza, fatta per Anastasio: niente Carrarese

Perugia, Vido dell'Atalanta è il primo nome per il reparto avanzato

Foggia, in arrivo l'esperto Bizzarri fra i pali

Ascoli, per la porta è in arrivo Vannucchi

Venezia, preso in prestito Vrioni dalla Samp

Duello tra Ascoli e Salernitana per Marconi

Palermo, Zamparini: "Mai avuto rapporti col Palazzo. Pago per questo"

Sorpasso del Brescia per Vajushi dell'Avellino

Cosenza, Baclet ha rinnovato per un altro anno

Ascoli, per l'attacco idea Barisic del Catania

Cremonese, contratto pluriennale per Boultam

Brescia, torna in auge Bidaoui. Ma c'è il Benevento

Daniel Fuzato , neo portiere della Roma , ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dopo aver firmato il suo contratto fino al 2022 con i capitolini: "Oggi inizia un’avventura incredibile per la mia carriera. Conosco bene la Roma perché ha una tradizione di portieri brasiliani fortissimi e farò di tutto per seguirne le orme”.

Invio richiesta in corso...

No, Ronaldo resterà a Madrid o andrà altrove

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy