Roma, Fuzato: "Sto lavorando per conquistarmi una possibilità"

vedi letture

Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma, ha parlato a GloboEsporte ripartendo dalla situazione che si sta vivendo in Italia a causa del Coronavirus: "Qui in Europa le cose sono tristi e difficili. Spero che questa situazione finisca presto. Io e la mia ragazza usciamo una volta a settimana per andare al mercato con mascherina e guanti. Gli allenamenti? La Roma è molto attenta a questo. Sono sempre in contatto con lo staff. Abbiamo ogni giorno un programma diverso. Mi sto preparando per avere una possibilità anche se ho ancora molto da imparare e su cui lavorare".