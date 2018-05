Roma, Gandini: "Grazie ai 100 mln della Champions no vendite obbligate"

© foto di Alessio Alaimo

Ospite di Deejay Football Club, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini parla così dei 100 milioni arrivati per il cammino fatto in Champions: "Ci permettono di ragionare con maggior serenità senza la necessità di fare delle vendite obbligate ma dobbiamo tenere in linea i nostri conti, siamo in situazione di settlement agreement ma questo tipo di percorso toglie pressione, così come l'arrivo di introiti commerciali come Qatar Airways. Il mercato è fisiologico, le cessioni dipendono dalle scelte del mercato e da decisioni tecniche".