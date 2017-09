Roma, Gandini: "Schick ha un gran potenziale, ci contiamo molto"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ad della Roma, Umberto Gandini ha parlato in zona mista dopo l'amichevole con la Chapecoense: "Siamo contenti, lo scopo era sostenere la Chapecoense, ha avuto una storia incredibile. Dal punto di vista della nostra squadra ci sono stati grandi notizie dal campo. Florenzi? Ha fatto un anno sabbatico. Voto al mercato? Mi attengo ai voti dei giornali, siamo contenti, abbiamo fatto risultati straordinari, abbiamo preso giocatori importantissimi, non solamente Schick. Quanto potrà cambiare la Roma? La completa, ci dà più soluzioni, Di Francesco dovrà lavorarci. Ha potenziale, ci contiamo. Avevamo obiettivi, restrizioni da rispettare, andiamo avanti su questo percorso. Il FFP è molto complicato, è stata mossa una grandissima discussione per gli acquisti fatti, vediamo se si troverà una soluzione aderente alle esigenze”.