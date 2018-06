Roma, Gandini: "Vittoria col Barça messaggio al mondo. 7-6 coi Reds"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ad della Roma, Umberto Gandini, ha parlato ai microfoni di Roma TV della grande cavalcata in Champions dei giallorossi: "Questa stagione per la Roma è stata straordinaria, abbiamo messo un punto fermo sul calcio europeo e mondiale, siamo stati tra i protagonisti con un grande percorso. Abbiamo eliminato il Barcellona ed è stato un grande messaggio globale. Siamo arrivati a un passo dalla finale di Champions, sarebbe stata storica. La semifinale è terminata complessivamente 7-6, dunque è stata equilibrata. C'è l'orgoglio di aver dimostrato al mondo che siamo in costante crescita, siamo una realtà".