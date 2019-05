Roma, Gasp fa l'occhiolino. Gollini per convincere Percassi?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini negli ultimi giorni ha iniziato a strizzare l'occhio alla Roma ritenendo questa possibilità come occasione per allenare con continuità una big del nostro calcio dopo lo splendido lavoro all'Atalanta. Non sarà facile però, per il futuro ds Petrachi, strapparlo a Percassi. Magari i giallorossi potrebbe incentivare l'operazione acquistando sovrapprezzo un giocatore che interessa, tipo Gollini. Una sorta di buonuscita che metta d'accordo tutti. La strada è complicata, ma Gasp e la Roma si piacciono e questo è già un punto di partenza importante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.