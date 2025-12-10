Live TMW Roma, Gasperini: "Dybala sta bene, Ferguson deve dare di più"

Archiviata la delusione in campionato contro il Cagliari, per la Roma è tempo di tornare a concentrarsi sull’Europa League: domani alle 21:00, i giallorossi saranno ospiti del Celtic per la sesta giornata della League Phase. Alle 18.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l’apposita sala del Celtic Park al fianco di un calciatore. Diretta testuale a TMW.

Dybala come sta per domani?

"Una settimana in più fa bene, ha superato l'influenza. Non c'è tanto altro, Dybala ha avuto un'influenza poi l'ha superata: è tanto che si allena. Tutti possono giocare".

La Roma è tornata a creare poco?

"Non siamo stati mai tanto prolifici, ma a sprazzi abbiamo fatto bene. Nelle ultime due partite siamo stati meno capaci a creare azioni, questo non è mai un problema dei singoli ma di squadra: dobbiamo far meglio".

La Roma è stanca?

"Dipende di che stanchezza si parla, fisica no. Le partite sono state meno efficace, ma faccio fatico a capire che tipo di stanchezza sia dato che giochiamo ogni 4 giorni e il tempo per il recupero c'è: forse nervosa, dovute ad altre situazione. La squadra però corre fino alla fine".

Cosa manca a Ferguson? Da qui a gennaio può migliorare? Le darà più spazio?

"Non ci sono antipatie, ma le prestazioni: ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano: per esempio, Hermoso è una colonna anche nello spogliatoio, per quello che esprime in campo. Mi auguro che sia così anche per lui: è stato fermo un anno, spero che possa esprimersi al meglio da qui in avanti".

Ha sfidato i Rangers, ora il Celtic. Che ne pensa?

"Un'ottima squadra, ho visto l'ultima gara: giocare qui non è mai facile, lo stadio trasuda storia. Mi auguro che sia una bella partita, tra due squadre che vogliono fare punti pesanti".