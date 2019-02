Roma, gelo sul rinnovo di Zaniolo per colpa di Kluivert. Juve interessata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Repubblica edizione romana fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo, e spiega come il suo procuratore Claudio Vigorelli abbia deciso di congelare il discorso fino al termine della stagione. Gli 1.5 milioni di euro chiesti qualche settimana fa per sottoscrivere un nuovo accordo con la Roma non bastano più, soprattutto in virtù del fatto che gli altri giovani della rosa, come Justin Kluivert, guadagnano intorno ai due milioni di euro netti a stagione.

Se ne riparlerà a fine stagione, ma attenzione alla Juventus: il ds Fabio Paratici è un grande estimatore del centrocampista classe '99.