Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: torna il tridente, out Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma cambia ancora, tornando al 4-3-3 anche per le esigenze dovute alle imperfette condizioni di Manolas: davanti spazio a Under ed El Shaarawy come attaccanti esterni ai lati di Dzeko, mentre torna in panchina Schick. Pandev e Lapadula guidano invece l'attacco del Genoa, con Bertolacci in cabina di regia. Attraverso i siti ufficiali sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre:

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Gerson, Gonalons, Pellegrini; Cengiz Under, Dzeko, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Perin; Rosi, Rossettini, Zukanovic; Migliore, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, El Yamiq; Pandev, Lapadula.