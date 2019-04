© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trecentosettantasette giorni. Tanto è durata l'avventura di Gregoire Defrel alla Roma. Dopo un solo anno il francese decidese di salutare la Capitale per cercar rilancio a Genova, sulla sponda blucerchiata della città.

Un rilancio che, numeri alla mano, c'è stato. Trenta presenze, nove gol e quattro assist raccontano di un Defrel tornato ad alti livelli come avvenuto precedentemente a Sassuolo e Cesena.

Ecco allora il problema per la Sampdoria. Defrel è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra che adeguata per il valore del giocatore ma che ad oggi sembra troppo alta per le casse della società del presidente Ferrero. Così il possibile ritorno alla Roma per Defrel non appare poi così impensabile. Magari solo a tempo. Magari in attesa di una società che lo voglia come pedina di spicco del proprio fronte offensivo.