© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esiste un precedente, piuttosto incoraggiante, della sfida fra Roma e Gent. Nel 2009/2010 infatti i giallorossi incontrarono i belgi nel turno di qualificazione di Europa League e in quell'occasione la Roma vinse agilmente entrambi gli incontri: 3-1 l'andata in casa, addirittura 7-1 il ritorno in trasferta.

A livello più generale la Roma ha incontrato squadre belghe 14 volte, con un bilancio complessivo di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte (entrambe contro il Club Brugges).