Roma, Gerson alla Dinamo Mosca. El Shaarawy riflette: Cina lontana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' molto vicino il trasferimento del centrocampista brasiliano Gerson dalla Roma alla Dinamo Mosca. Il classe '97 è a un passo dal trasferimento in Russia grazie a un'offerta da dieci milioni di euro. Più difficile, scrive 'La Gazzetta dello Sport', possa invece lasciare la Capitale Stephan El Shaarawy: nonostante la ricca offerta dalla Cina, dello Shanghai Shenhua, il 'Faraone' non vorrebbe trasferirsi a 26 anni in un calcio di Serie B. La decisione definitiva non è stata ancora presa, ma si va verso il no.