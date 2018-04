Roma, Gerson: "Partita importantissima, poi penseremo al Liverpool"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gerson, centrocampista della Roma, è intervenuto prima del match contro la SPAL. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come bisogna fare per non pensare al Liverpool?

"Dobbiamo pensare ad oggi. Dopo possiamo pensare al Liverpool. Oggi è più importante per noi".

Giornata calda: potrebbe essere un problema in più?

"C'è un po' di stanchezza, tutta la squadra sta bene. Siamo preparati per questo momento".

Mentalmente sei pronto per entrare in campo?

"Sono sempre pronto, siamo una squadra. Tutti dobbiamo essere pronti".