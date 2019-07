L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive delle uscite in casa Roma, facendo il punto su Gerson e Ivan Marcano. Il 22enne brasiliano è vicino a sistemarsi nel Flamengo per circa dieci milioni, così come il 32enne spagnolo è di nuovo atteso dal Porto. La formazione di Paulo Fonseca saluterà a breve questi due calciatori.