Roma, Gerson vuole tornare in Brasile: scambio con Rodrigo Caio

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Gerson vuole tornare in Brasile e vestire la maglia del Flamengo, ma la richiesta della Roma è di 15 milioni di euro. Tuttavia, come riportato da Il Romanista, il club brasiliano potrebbe abbassare le pretese giallorosse inserendo come contropartita il difensore centrale Rodrigo Caio, il cui 50% del cartellino è di proprietà del San Paolo. Il 26enne andrebbe eventualmente a sostituire Marcano, anche lui destinato a lasciare la Capitale. Lo riporta Vocegiallorossa.it.