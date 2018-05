Roma, già bloccato Johansson: lo svedese può andare in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sui movimenti tra i pali di casa Roma. Marko Johansson del Trelleborg resta nome caldo, con il giovane svedese di proprietà del Malmoe che proprio ieri ha battuto per 1-0. La Roma lo ha già bloccato e la trattativa sarebbe stata definita: i giallorossi, così, potrebbero darlo in prestito, magari al Genoa per prendere Mattia Perin sebbene sul portiere sia soprattutto asta tra Juventus e Napoli.