© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferito da La Repubblica, Francesco Totti si sta occupando attivamente della questione Zaniolo. La Roma vuole rinnovare il contratto del giovane ex Primavera dell'Inter e l'ex capitano giallorosso lo sta seguendo passo passo, dandogli consigli e non perdendolo di vista neanche per un istante. A luglio, continua il quotidiano, potrà firmare l'adeguamento del contratto a 2 milioni netti all'anno mentre la Roma ha già rifiutato offerte per 45 milioni, valutando il calciatore almeno 60 milioni.